BDDK Başkanı Kavcıoğlu'ndan ekonomiye destek çağrısı

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Kavcıoğlu, finans sektörünün ve özellikle bankacılık sektörünün, sermaye biriktirerek ve kaynakları verimli sektörlere aktararak ekonomik büyümenin sağlanmasında çok önemli olduğunu vurguladı. Kavcıoğlu, reel sektörün üretimle büyümesini desteklemek için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Kavcıoğlu, bu konuda bankaların yanı sıra banka dışı finansal kurumların da sorumluluklarının farkında olmalarını istedi.

Kavcıoğlu BDDK'nın, tasarruf sahiplerinin korunmasına yönelik kredi kanallarında etkin çalışma yürütülmesine yönelik tedbir çalışmalarının yaptığını vurguladı ve şu açıklamaları yaptı:

İzleyen dönemde de ticari kredilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen firmaları gözetecek şekilde daha seçici olarak kullandırılmasını bekliyoruz. Öte yandan, bankacılık sektörünün güçlü bilanço yapısının, aktif kalitesi üzerinde oluşabilecek riskleri de azaltacağını değerlendiriyoruz."

Kavalcıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kredilerin takibe dönüşüm oranı, likidite göstergeleri, yabancı para pozisyonu ve kaldıraç oranı makul düzeylerde seyretmekte, sermaye yeterliliği rasyosu, en güncel veri dönemi itibarıyla, uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde yüzde 18,4 seviyesinde bulunmaktadır. Kaliteli unsurlardan oluşan öz kaynaklar, kurumumuz tarafından yapılan düzenlemelerin de etkisiyle gücünü korumuştur."

Kavcıoğlu, sektörün sürdürülebilir bir karlılık sayesinde güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu belirtti. Bu sayede, sektör gelecekte yaşanabilecek herhangi bir şoka karşı dayanıklı olabileceğini ifade ederken açıklamasında, "Bankacılık sektörü kredileri artmaya devam ederken varlık kalitesinin önemli bir göstergesi olan takibe dönüşüm oranı ise Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altında olan yüzde 1,5 ile tarihi düşük seviyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, Avrupa bölgesi ve diğer birçok ülkeye kıyasla daha yüksek oranda ayrılan karşılıklar da bankalar açısından önemli bir ilave kayıp ihtimalini azaltmaktadır. Likidite karşılama oranları yasal limitlerin oldukça üzerindedir." ifadelerine yer verdi.

Banka dışı finansal kuruluşların toplam finans sektöründeki payının, aktif büyüklüğü açısından yüzde 2,6, alacaklar açısından yüzde 3,9, özkaynaklar açısından ise yüzde 4,7 olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, sektörün sermaye yapısının güçlü olduğunu vurgulayarak, "İstediğimiz noktada olmasa da sektör gelişime açıktır ve Türk finans sisteminde kredi arz ve talebinin kayda değer bir kısmını karşılayan bankacılık sektörünün yanında önemli bir aktör olma potansiyeli taşımaktadır." dedi.