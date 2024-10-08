BDT Liderleri Yeni Bir Dünya Savaşını Engellemeye Çağırdı

BDT Zirvesinde Savaş Girişimlerine Karşı Birlik Çağrısı

Ağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen zirvede, dünya halklarını yeni bir dünya savaşı başlatma girişimlerini engellemeye yönelik önemli bir çağrıda bulundu.

Kremlin Sarayı'nda Toplandılar

BDT Liderler Zirvesi, Rusya'nın dönem başkanlığında Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirildi. Öncelikle dar bir formatta başlayan toplantı, ardından geniş katılımlı bir oturumla devam etti. Zirveye ev sahipliği yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı. Ayrıca, BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev de zirvede yer aldı.

Ortak Mesaj ve Belge İmzalamaları

Zirvenin sonucunda 11 belge imzalanarak, önümüzdeki yıl kutlanacak olan Sovyetler Birliği'nin Nazizm'i yendiği 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümüne dair ortak bir mesaj yayımlandı. Bu mesajda, liderler, hem BDT ülkelerinin halklarına hem de dünya halklarına, faşizm ve Nazizm'in yeniden canlanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Putin'in Açıklamaları

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, BDT'yi ilgilendiren güncel meseleleri, uluslararası sorunları ele aldıklarını belirtti. BDT'nin gelişim sürecine dikkat çeken Putin, "BDT ülkeleri, örgüt içindeki etkileşimi derinleştirmek istiyor. Ortak çabalarımızla BDT'nin bölgesel entegrasyon birliği olarak itibarı güçleniyor" dedi. Ayrıca, BDT ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılasının arttığını, karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendiğini kaydetti. Son yedi ayda, Rusya'nın BDT ülkeleriyle olan ticaret hacminin %7,7 artarak 63,2 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Putin, dış faktörlerden bağımsız bir finans sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda ulusal para birimlerinin ticarette kullanılmaya devam edeceğini açıkladı.