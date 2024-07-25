Bebeğini Apartman Boşluğuna Atan Sanığın Yargılanması Başladı

Şişli'de Dava Süreci Başladı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, evinin banyosunda doğum yaptıktan sonra dünyaya getirdiği bebeğini apartman boşluğuna atan sanığın yargı süreci başladı. 23 yaşındaki sanık Kader K., ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle karşı karşıya kaldı.

Duruşma Detayları

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Kader K. ve avukatı katıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşma salonunda yer aldı.

Sanığın İfadesi

Kader K., cinsel ilişkiye girdiği A.G.'ye hamile kaldığını, ailesine ise gizlemek için karnının şiştiğini kilo aldığını belirtti. Olay günü, evinde doğum yaptıktan sonra bebeğinin ağlamadığını ve nabzının olmadığını gördüğünü anlatarak, korkuyla bebeği banyodan attığını söyledi.

Avukatın Savunması

Sanığın avukatı Mehmet Benan Ülgen, bebeğin canlı doğup doğmadığının henüz belirlenmediğini vurgulayarak, müvekkiline isnat edilen öldürme suçunun şüpheli olduğunu savundu. Avukat, çocuğun ölü doğma ihtimali bulunduğunu belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme Heyeti Kararını Verdi

Mahkeme, sanığın tedavi işlemlerine dair raporların Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianamedeki Bilgiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2023 tarihinde bebek cesedinin bulunduğu bildirilmiş, yapılan incelemelerde bebeğin başında derin yaralanmalar tespit edilmiştir. DNA testleri sonucunda Kader K.'nın bebeğin annesi olduğu kesinleşmiştir.

Sanığın ifadesinde, bebeği banyoda dünyaya getirdiği ve durumu kimseyle paylaşmadığı için bebeğini apartman boşluğuna attığı ifade edilmiştir. Ayrıca, sanığın, A.G. ile olan ilişkisinin aileleri tarafından hoş karşılanmayacağından korkarak hamileliğini gizlediği belirtilmektedir.

İddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmektedir.