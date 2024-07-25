Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bebeğini Apartman Boşluğuna Atan Sanığın Yargılanması Başladı

Şişli'de beşikten beton zemine düşen bebek olayıyla ilgili sanık Kader K. hakkında dava açıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:51
Bebeğini Apartman Boşluğuna Atan Sanığın Yargılanması Başladı

Şişli'de Dava Süreci Başladı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, evinin banyosunda doğum yaptıktan sonra dünyaya getirdiği bebeğini apartman boşluğuna atan sanığın yargı süreci başladı. 23 yaşındaki sanık Kader K., ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle karşı karşıya kaldı.

Duruşma Detayları

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Kader K. ve avukatı katıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşma salonunda yer aldı.

Sanığın İfadesi

Kader K., cinsel ilişkiye girdiği A.G.'ye hamile kaldığını, ailesine ise gizlemek için karnının şiştiğini kilo aldığını belirtti. Olay günü, evinde doğum yaptıktan sonra bebeğinin ağlamadığını ve nabzının olmadığını gördüğünü anlatarak, korkuyla bebeği banyodan attığını söyledi.

Avukatın Savunması

Sanığın avukatı Mehmet Benan Ülgen, bebeğin canlı doğup doğmadığının henüz belirlenmediğini vurgulayarak, müvekkiline isnat edilen öldürme suçunun şüpheli olduğunu savundu. Avukat, çocuğun ölü doğma ihtimali bulunduğunu belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme Heyeti Kararını Verdi

Mahkeme, sanığın tedavi işlemlerine dair raporların Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianamedeki Bilgiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2023 tarihinde bebek cesedinin bulunduğu bildirilmiş, yapılan incelemelerde bebeğin başında derin yaralanmalar tespit edilmiştir. DNA testleri sonucunda Kader K.'nın bebeğin annesi olduğu kesinleşmiştir.

Sanığın ifadesinde, bebeği banyoda dünyaya getirdiği ve durumu kimseyle paylaşmadığı için bebeğini apartman boşluğuna attığı ifade edilmiştir. Ayrıca, sanığın, A.G. ile olan ilişkisinin aileleri tarafından hoş karşılanmayacağından korkarak hamileliğini gizlediği belirtilmektedir.

İddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!