Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Ek Süre İstiyor

Komisyon, Çalışmalara Devam Etmek İçin Ek Süre Talep Edecek

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, önümüzdeki süreçte bir aylık ek süre talebinde bulunmayı planlıyor. Komisyon, 20 Şubat'ta tamamlayacağı üç aylık görev süresinde, yürütülen çalışmalara devam etme kararı aldı.

Başkan İshak Şan Açıklamada Bulundu

Komisyon Başkanı İshak Şan, ek süre talebinin öncelikle komisyon tarafından belirlenmesi ve ardından Genel Kurula sunulmak üzere Meclis Başkanlığına iletilmesi gerektiğini ifade etti. Ek sürenin ardından, komisyona sunulacak olan 5 haftalık süreç akışının da önemli olduğunu belirten CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, muhalefet milletvekillerinin dinlenilmesini istediği kişilerin, soru sormadıkları sürece komisyonun hedeflerine ulaşamayacağını savundu.

Komisyon Üyeleri ve Sorumlu Sağlık Bakanları

Bu eleştirilere yanıt veren Komisyon Başkanı Şan, dinlenilmesi talep edilen kişilerin %75'inin komisyona davet edildiğini vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da dahil olmak üzere, sorumlu tüm sağlık bakanlarının komisyona çağrılması gerektiğini söylediler.

Adalet Bakan Yardımcısı'ndan Kritik Uyarılar

Komisyona sunum yapan Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, bazı özel sağlık kuruluşlarındaki ihmallerin ciddi sonuçlar doğurduğunu ve kamu vicdanını sarstığını belirtti. Yılmaz, hukuk sisteminin bu tür olayları önleyici ve caydırıcı şekilde işlemesinin önemine değindi.

Psikososyal Yardım ve Önlemler

Yılmaz, Yenidoğan Çetesi sanıklarından İlker Gönen'in cezaevindeki intiharına ilişkin de bilgi verdi. Psikososyal yardım servisi çağrısında bulundu ve intihar etmeden önce Gönen’in eşine ve avukatına veda mektupları yazdığını ifade etti.

Çocuk Sağlığı Uzmanlarının Rolü

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Tekşam, özel hastanelerin çocuk yoğun bakım yatak sayısının sağlık bakanlığı hastanelerinden daha fazla olduğunu belirtti. Tekşam, sağlık personelinin niteliği ve kontrol mekanizmalarının önemine atıfta bulunarak, yalnızca dört duvarın yoğun bakım anlamına gelmeyeceğini açıkladı.

Yeni Davetler ve Gelişmeler

Konu üzerine devam eden tartışmalar ve yapılan oylamalardan sonra komisyon, çalışmalarını bir ay uzatma kararı aldı. Komisyon Başkanı Şan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı Banu Küçükel'i de komisyona davet edeceğini duyurdu.