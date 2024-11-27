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Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu Toplandı: İshak Şan Önemli Açıklamalar Yaptı

Bebek ölümlerini incelemek için toplanan komisyon, sağlıkta denetim eksikliğine dikkat çekti ve öneriler sunulacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:19
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu Toplandı: İshak Şan Önemli Açıklamalar Yaptı

Bebek Ölümlerini Araştırmaya yönelik Komisyon Toplandı

Bebek ölümleri ve özel sağlık kuruluşlarını araştırma komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Şan, toplumu derinden yaralayan bu olayda, yargının harekete geçtiğini belirterek, para için masum bebeklerin ölümlerine sebep olan çete üyelerinin hesabını vermeye başladığını ifade etti.

Şan'dan Başsağlığı Mesajı

Hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine başsağlığı dileyen Şan, komisyonun tüm siyasi partilerin katkılarıyla tarafsız ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Komisyonun bir yargı mercisi olmadığını açıklayan Şan, yargı sürecinin bağımsız mahkemeler tarafından yürütüleceğini belirtti.

Denetim ve Yasal Düzenlemeler Üzerine

Şan, hassas bir konuda faaliyet gösteren yapıların iyi incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, benzer yapıların bir daha ortaya çıkmaması için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi. Çözüm önerilerinin sunulacağına değinen Şan, sağlık hizmetlerinin daha şeffaf, adil ve erişilebilir hale gelmesi için ortak çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Milletvekillerinden Çeşitli Öneriler

Toplantıda ayrıca, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı ve önceki dönemlerdeki ilgili bakanların da komisyona davet edilmesini önerdi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, komisyonun hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Gergerlioğlu, hâlâ yaşanabilecek istismarlar konusunda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Denetim Eksiklikleri ve Çözüm Yolları

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Türkiye'deki kuruluşlarda en büyük sorunun denetim eksikliği olduğunu öne sürdü. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, özel sektörde de kaliteli sağlık çalışanlarının olduğunu ve olumsuz olayların tüm sektörü yargılamak için neden olmadığını belirtti.

Geri Ödeme Sistemi ve Sağlıkta Suistimaller

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, kamu hizmetlerinin özel sektörden alımında bazı sorunların olduğunu vurguladı. Yerebakan, geri ödeme sisteminin kontrol edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Komisyonun asıl amacının sistemin zayıf noktalarını belirlemek ve çözüm önerilerini geliştirmek olduğunu hatırlattı.

Komisyon, gelecek hafta Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ilgili genel müdürlük yetkililerini dinleyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu AK Parti Adıyaman Milletvekili...

Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan (ortada) Başkanlığında toplandı.

Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu AK Parti Adıyaman Milletvekili...

Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan (ortada) Başkanlığında toplandı.

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