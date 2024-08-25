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Bebeklerde Topuk Kanı Taramaları: Uzmanların Görüşleri

Uzmanlar, bebeklerde topuk kanı taramalarının önemine dikkat çekerek erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:07
Bebeklerde Topuk Kanı Taramaları: Uzmanların Görüşleri

Bebeklerde Topuk Kanı Taramalarının Önemi

Uzmanlar, bebeklerde uygulanan "topuk kanı" taramalarının erken tanı sağlamadaki kritik rolüne parmak basıyor. Topuk kanı ile yapılan bir test sayesinde belirli nadir hastalıkların önüne geçmek mümkün olabiliyor.

Doç. Dr. Gülay Ceylaner'den Açıklamalar

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner, bu konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Ceylaner, "Bebeğin topuğundan alınan bir damla kanla, olası hastalıkların erken tanısını koyarak o çocuğun tüm yaşamını değiştirmek mümkün. Bu nedenle, taramaların yapılması gerektiği tartışmalarını kabul etmiyoruz," dedi.

Hastalıkların Erken Teşhisi İçin Tarama Programları

Dernek ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, nadir hastalıkların sıklığı, tarama yöntemleri ve yenilikçi tedaviler hakkında bilgi verildi. Ceylaner, Türkiye'de 8 bin civarında nadir hastalık tanımlandığı ve akraba evliliği oranlarının yüksekliği nedeniyle bu hastalıkların sıklığının arttığını belirtti.

Kars Aile Mahkemesi’nin Kararı

Kars Aile Mahkemesi'nin 20 Ağustos'ta, "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınması konusundaki kararına da değinen Ceylaner, bu süreçle ilgili hukuki süreçlerin devam ettiğini ifade etti.

Evlenmeden Önce Tarama Önemli

Ceylaner, evlilik öncesi taramaların hastalıkların oluşmasını önlediğine dikkat çekerek, "1990'lı yıllardan itibaren başlatılan talasemi taramaları sayesinde Türkiye'de hasta sayısında azalma gözlemlendi" dedi.

Genetik Tarama ve Aşıların Önemi

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner de, genetik taramaların sporcular için kritik olduğunu vurguladı. Özellikle ani ölümlerin önüne geçmek amacıyla aktif spor yapan bireyler için genetik testlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal Medyada Yanlış Bilgiler

Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin aşı karşıtlığına ve sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade eden Ceylaner, insanların bu konuda eğitilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Aşılar genetiği bozmaz; aksine korur. Herhangi bir uygulama öncesinde binlerce deney yapılır ve bu süreçler denetlenir," diyerek aşıların önemine vurgu yaptı.

Bu nedenle, bebeklerde topuk kanı taramalarının yaygınlaştırılması ve insanların konu hakkında doğru bilgiye ulaşmaları büyük bir önem taşımaktadır.

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi...

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi tarafından, Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı ve Araştırma Merkezinde SMA, epilepsi, fenilketonüri gibi nadir hastalıkların görülme sıklığı, tarama yöntemleri, yenilikçi tedaviler ve tarama programları hakkında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, topuk kanı taramalarına ilişkin açıklama yaptı.

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi...

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi tarafından, Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı ve Araştırma Merkezinde SMA, epilepsi, fenilketonüri gibi nadir hastalıkların görülme sıklığı, tarama yöntemleri, yenilikçi tedaviler ve tarama programları hakkında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, topuk kanı taramalarına ilişkin açıklama yaptı.

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi...

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi tarafından, Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı ve Araştırma Merkezinde SMA, epilepsi, fenilketonüri gibi nadir hastalıkların görülme sıklığı, tarama yöntemleri, yenilikçi tedaviler ve tarama programları hakkında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, topuk kanı taramalarına ilişkin açıklama yaptı.

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi...

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi tarafından, Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı ve Araştırma Merkezinde SMA, epilepsi, fenilketonüri gibi nadir hastalıkların görülme sıklığı, tarama yöntemleri, yenilikçi tedaviler ve tarama programları hakkında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, topuk kanı taramalarına ilişkin açıklama yaptı.

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi...

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi tarafından, Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı ve Araştırma Merkezinde SMA, epilepsi, fenilketonüri gibi nadir hastalıkların görülme sıklığı, tarama yöntemleri, yenilikçi tedaviler ve tarama programları hakkında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir Hastalıklar Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, topuk kanı taramalarına ilişkin açıklama yaptı.

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