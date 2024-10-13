Bebeklere Haksız Kazanç Sağlayan Sağlık Skandalı

Bebeklerin Özel Hastanelere Haksız Nakil Skandalı

İstanbul'da, özel hastanelere bebeklerin usulsüz bir şekilde nakledilmesi ve bu süreçte haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmanın detayları gün yüzüne çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, İSİM HASTANESİ ve diğer özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebeklerin anlaşmalı olarak sevk edildiği ve bunun sonucunda doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının maddi kazanç elde ettiği ortaya konuldu.

Soruşturmanın Gelişimi

Soruşturma, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerin buralardaki görevlerine dayanarak bebek hastaların nakillerini önceden belirlenmiş hastanelere yönlendirdiği ve bu süreçte sağlık kuruluşlarından yüksek gelir sağlaması üzerine başladı.

Yöntemler ve İhlaller

Fezlekede, şüphelilerin bebek hastaların hayatı tehlikeye rağmen usulsüz sevklerini gerçekleştirdiği, SGK'den yüksek miktarda ödeme almak amacıyla bebeklerin hastanede kalış sürelerini uzattıkları bildirilmektedir. Dahası, solunum tedavisinde kullanılan "curosurf" ilacının satışıyla ilgili dolandırıcılık faaliyetleri de dikkat çekiyor.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bu sahtekarlıklar nedeniyle bazı bebeklerin tedavi süreçleri olumsuz etkilenmiş, bazıları ise hastane kaynaklarının yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalmıştır.

Sağlık Çalışanlarının Rolü

Fezlekede, hemşirelerin bebek hastaların raporlarını yazdıkları ve bu süreçte gerekli sağlık eğitimine sahip olmadıkları belirtilmiştir. Bazı sağlık çalışanlarının bu durumu istismar ederek kendi kişisel çıkarlarını sağladıkları ifade edildi.

Mali Sorumluluk ve İş Birliği

Özel hastanelerin çoğu, işbirliği içerisinde olmaları nedeniyle "malen sorumlu" olarak kaydedildi. 19 sağlık kuruluşu, haksız kazanç elde etme ve bebeklerin hasta kabul süreçlerinde yapılan usulsüzlüklerden dolayı hesap vermeye çağrılacak. Sonuç Olarak

Bu soruşturma, Türkiye'nin sağlık sistemine dair ciddi bir soru işareti bırakırken, sağlık çalışanlarının ve özel hastanelerin uyguladığı yasadışı pratikler, bebeklerin yaşam haklarını tehdit etmektedir.