Becirovic: Gazze'deki Soykırım Dünyanın En Büyük Ayıbıdır

Becirovic'ten Sert Açıklamalar

Boşnak lider Denis Becirovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Gazze'deki olaylara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki Soykırımın Etkileri

Becirovic, Gazze'de yaşananların, özellikle çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Gazze'deki soykırım aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır." ifadelerini kullandı.

Hızla Barış Gerekliliği

Uygulanan şiddetin durdurulması gerektiğini vurgulayan Boşnak lider, aynı zamanda barış ve hakların sağlanmasının da elzem olduğunu belirtti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Becirovic, Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki dostane ilişkilere de değinerek, çeşitli alanlarda işbirliğinin artacağını düşündüğünü ifade etti. "Ekonomi, turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyorum," dedi. Ayrıca, Erdoğan'a Boşnak halkına verdikleri destekler için teşekkür etti.

(Sürecek)