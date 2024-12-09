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Becirovic'ten Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Boşnak lider Denis Becirovic, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:24
Becirovic'ten Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Becirovic'ten Türkiye'ye Taziye Mesajı

Osna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Derin Üzüntü ve Başsağlığı

Becirovic, mesajında, Isparta'da gerçekleşen kazada şehit olan askerler için derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Ayrıca, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Dost Türkiye Cumhuriyeti halkının acısını içtenlikle paylaşıyorum." şeklinde bir ifade kullandı.

Helikopter Kazası ve Şehitler

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bu acı olay, Türkiye'de büyük bir yas ve üzüntü yarattı.

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