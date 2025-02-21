Becirovic, Türkiye'ye Bosna Hersek'in Toprak Bütünlüğü İçin Teşekkür Etti

Becirovic, Türkiye'nin Bosna Hersek'in bağımsızlığına verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:58
Becirovic, Türkiye'ye Bosna Hersek'in Toprak Bütünlüğü İçin Teşekkür Etti

Becirovic, Türkiye'ye Teşekkür Etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye, ülkesinin toprak bütünlüğüne sundukları destekten dolayı teşekkür etti.

Becirovic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demiri'yi başkent Saraybosna'da kabul ettiğini ve Bosna Hersek'teki gelişmeleri masaya yatırdıklarını belirtti.

Demiri'nin kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettiğini aktaran Becirovic, "Demiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediği mesajını iletti. Ayrıca, Bosna Hersek'in önümüzdeki dönemde de dost Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğine güvenebileceğini vurguladı," ifadelerini kullandı.

İkili İlişkiler ve Güvenlik

Görüşmede, siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularının da gündeme geldiğini aktaran Becirovic, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiğim dostane görüşmeyi hatırlatarak Bosna Hersek'teki mevcut durumun ciddiyetine ve özellikle RS yönetiminin (ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin) bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğine dikkati çektim," şeklinde konuştu.

Becirovic, Türkiye ile yoğun bir diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye Bosna Hersek'e verdikleri sürekli destek için bir kez daha teşekkür etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic (solda), Cumhurbaşkanı...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic (solda), Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demiri'yi (sağda) başkent Saraybosna'da kabul etti.

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