Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti, yasal olarak memur maaş zammı oranına bağlı olarak belirleniyor. Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 49,25 zam gelmesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti de yükseldi. 2024 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler, 182 bin 608 TL ödemek zorunda kalacak.

2023 yılında enflasyon rekor seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 64,77 oldu. Bu oran, memur ve emeklilerin maaş zammını da belirledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57, memur ve memur emeklileri ise yüzde 49,25 zam alacak.

Bedelli askerlik ücreti, 2024 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte arttı. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, 182 bin 608 TL ödemek zorunda kalacak. Bu ücret, Temmuz ayında güncellenen bedelli askerlik ücretinden yüzde 49,25 daha fazla. Bedelli askerlik ücretini Ocak-Temmuz 2024 arasında ödeyenler, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik görevlerini tamamlayabilecek.