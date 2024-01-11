Bedelli askerlik ücreti resmi olarak açıklandı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) basın toplantısı düzenledi. Aktürk, toplantıda önemli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktürk, bedelli askerlik ücretinin memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlendiğini ve bu sayede ücretteki belirsizliğin giderildiğini hatırlattı. "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Aktürk, TSK'nın terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı. PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda, son bir hafta içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 45 teröristin öldürüldüğünü, 2023 yılına kadar öldürülen terörist sayısının da 2 bin 282 olduğunu ifade etti.

6 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütlerine ait 15 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini belirten Tuğamiral Aktürk, bu hedeflerin mağara, sığınak, barınak ve depo gibi yerlerden oluştuğunu ve içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğunu söyledi. Aktürk, hava saldırılarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.