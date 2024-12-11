Bedensel Engelliler Halterle Güçleniyor: Kırklareli'nde Engelsiz Spor Projesi

Kırklareli'nde Halter Kursu ile Güçleniyorlar

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Spor Projesi" kapsamında düzenlenen halter kursuna 7 bedensel engelli katılım gösteriyor. Bedensel engelli bireyler, halterle kaslarını güçlendirerek günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Halter Kursu Açıldı

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, engellilerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırması amacıyla önemli bir projeye imza attı. Bu bağlamda, bedensel engellere yönelik bir halter kursu açıldı. Halter antrenörü Ayşegül Sekmen koordinesinde yürütülen kursa, 5'i tekerlekli sandalye kullanan toplam 7 engelli katılıyor.

Yılmadan Ağırlık Kaldırıyorlar

Haftanın üç günü antrenman yapan engelliler, zorluklara rağmen ağırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bedensel engelli bireylerden Erkan Kanatlı, spora başladıktan sonra yaşam kalitesinin arttığını ifade ederek, "Yarışmalara katılmak istiyoruz, hatta aramızda rekabet var. Bir hafta bir arkadaşım, bir hafta ben daha fazla ağırlık kaldırıyoruz," dedi.

Sporla Sosyalleşiyorlar

Diğer bir katılımcı olan Cansu Çoban ise sporun sosyalleşmesine ve kaslarının gelişimine katkı sağladığını belirtti. Çoban, "Kursta ilk günler çok zordu. 5 kiloluk bir su şişesini bile kaldıramazken şimdi 65 kilogram kaldırıyorum. Hedefim 80 kilogram sonrasında şampiyonluk," diye konuştu.

Uluslararası Başarı Hedefi

Halter antrenörü Ayşegül Sekmen, engelli sporcuların hayatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra uluslararası başarılar elde etmeyi de hedeflediklerini vurguladı. Sekmen, engelli bireylerin spor yaparak enerjilerinin arttığını ve bunun yanında fiziksel güçlerinin de geliştiğini sözlerine ekledi.

Sonuç

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, tüm engelli bireyleri bu kursa davet ediyor. Sporun her bireye katkı sağladığını vurgulayan Sekmen, başta bedensel engelliler olmak üzere herkesin spor yapmasını teşvik etmektedir.

Kırklareli'nde halter kursuna katılan bedensel engelli bireyler, kaslarını güçlendirerek günlük hayatta işlerini kolaylaştırıyor. Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan "Engelsiz Spor Projesi" kapsamında düzenlenen halter kursuna 7 bedensel engelli katılıyor.

Kırklareli'nde halter kursuna katılan bedensel engelli bireyler, kaslarını güçlendirerek günlük hayatta işlerini kolaylaştırıyor. Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan "Engelsiz Spor Projesi" kapsamında düzenlenen halter kursuna 7 bedensel engelli katılıyor.