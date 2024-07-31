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Bedirhan Bebek ve Annesi Nurcan Karakaya Sivas'ta Anıldı

Sivas'ta düzenlenen anma töreniyle şehit Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya unutulmadı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:42
Bedirhan Bebek ve Annesi Nurcan Karakaya Sivas'ta Anıldı

Şehit Bedirhan Bebek ve Annesi Sivas'ta Anıldı

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de meydana gelen menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve onun 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen anma töreni ile yad edildi.

Anma Törenine Yoğun İlgi

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki organizasyona, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve şehidin babası Serkan Karakaya olmak üzere birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Dua ve Gül Bırakma Töreni

Tören boyunca Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Protokol üyeleri, şehit bebek ve annesinin mezarlarına çiçek bıraktı.

Gençlik Merkezi Açılışı

Şarkışla’da yapılan ve şehit Bedirhan Mustafa Karakaya’nın isminin verildiği Gençlik Merkezi'nin açılışı da bu esnada gerçekleşti.

Unutulmayan Kahramanlar

Burada söz alan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Şehitlerimizi asla unutmayacağız, isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bedirhan bebek, Aybüke öğretmen ve nice kahramanlarımız her zaman kalbimizde olacak." dedi.

Başkan Güler'den Vali Şimşek’e Teşekkür

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de yeni tesisin hayırlı olmasını dileyerek, şehitlere rahmet diledi. Törenin ardından protokol üyeleri, yeni açılan tesisi gezdi.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak...

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı. Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak...

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı. Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak...

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı. Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak...

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı. Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak...

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı. Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak...

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı. Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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