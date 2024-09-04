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Bedirhan Şener Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:07
Bedirhan Şener Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Bedirhan Şener'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, anneannesini silahla öldüren Bedirhan Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu olan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da öldürmüştü.

İddianame Hazırlandı

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Bedirhan Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Pskolojik Değerlendirme Sonuçları

Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözlem altında tutulan Bedirhan Şener'in ruhsal durumuna dair hazırlanan raporda, kendisinin cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığı veya zayıflığı bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme Süreci

Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamalar doğrultusunda hazırlanan delillerle mahkeme süreci başlatıldı. Bu süreçte, Bedirhan Şener'in durumu ve suçlamalar gündemdeki konular arasında yer almaya devam ediyor.

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