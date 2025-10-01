Bedr Abdulati'den İki Devletli Çözüm Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Münih'te iki devletli çözüme dayalı siyasi ufuk, Gazze'ye insani yardım ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 22:28
Münih Güvenlik Konferansı'nda mesajlar

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı liderler toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin meselesine ilişkin acil ve siyasi bir ufuk oluşturulması çağrısında bulundu.

Abdulati, "Filistin halkının meşru haklarını karşılayacak iki devletli çözüm temelinde barış için siyasi bir ufuk oluşturulması oldukça önemli." ifadelerini kullandı ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Abdulati, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımların serbestçe girişine izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Abdulati, ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmemesi ve Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Gazze'nin yönetimine ilişkin değerlendirmesinde Abdulati, Filistin yönetimi dönünceye kadar bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komitenin Gazze'yi idare edebileceğine işaret etti ve uluslararası topluma Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e baskı yapma çağrısı yaptı.

Mısır'ın Gazze'de güvenliği sağlamak üzere Filistinli emniyet unsurlarına eğitim verdiğini de aktaran Abdulati, bölgesel güvenlik ve istikrar için bu tür adımların önemini vurguladı.

Son olarak Abdulati, İsrail'in Suriye egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerini kesin bir dille reddetti.

