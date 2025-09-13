Bedr Abdulati: Mısır, sular ve sınır çıkarlarına dokunulmasına izin vermeyecek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin su ve sınır çıkarlarına zarar verilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:11
Bakanın açıklamaları

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, katıldığı resmi televizyon kanalındaki "Maspiro Kültür Salonu" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ülkesinin suları ile sınır çıkarlarına yönelik herhangi bir zarara kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Abdulati, ülke aleyhinde komplolar kurulduğu uyarısında bulunarak, "Bize karşı komplolar kuruluyor ama rahat olmalıyız, çünkü biz milli kurumları olan güçlü bir ülkeyiz. Bu ülkenin, çıkarlarının, özellikle su çıkarlarının, sınırlarının veya ulusal güvenliğinin etkilenmesine izin vermesi mümkün değildir." dedi.

Bölgesel gerilim: Nil ve Gazze

Etiyopya'nın Mavi Nil üzerinde 14 yılda tamamlanan Hedasi (Rönesans) Barajı'nı 9 Eylül'de açması, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki su anlaşmazlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Abdulati'nin açıklamaları, bu gerilim ortamında Mısır'ın su ve sınır güvenliğine ilişkin kaygılarını ortaya koyuyor.

Diğer yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu ay başında Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda Gazze'den çıkışla ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, röportajında "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullandı ve Gazze nüfusunun bir kısmının ayrılmak istediğini iddia etti.

Mısır ise haberde belirtildiği şekilde, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine güçlü muhalefet gösterdiğini duyurdu.

