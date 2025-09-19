Behiye Aksoy'un Hayatı Film Oluyor — Gelirle Fethiye'de Kültür Merkezi Hedefleniyor

Behiye Aksoy'un Hayatı Beyazperdeye Taşınıyor

ALİ RIZA AKKIR - Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy'un yaşam öyküsü sinemaya aktarılacak.

Fethiye Müzik Sevdalıları Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve müzisyen Serhan Korhan, "Bir Garip Yolcu", "Kıskanırım", "Gülmedi Şu Bahtım", "Elveda", "Bir Kara Sevda" gibi unutulmaz eserleri seslendiren ve 10 yıl önce hayatını kaybeden sanatçının; çocukluk yıllarından vefatına kadar yanında olanlarla görüştüğünü açıkladı.

Projenin Arka Planı ve İçeriği

Korhan, sanatçının alzaymır döneminde de sürekli yanında olduğunu ve o süreçte Aksoy'un yaşadıklarını kaleme alma fikrinin doğduğunu belirtti. Projenin 8 yıllık bir çalışma sonucunda şekillendiğini söyleyen Korhan, yapıtın sadece Behiye Aksoy'un hayatını değil, o dönemin gazino hayatı, plak dünyası ve şöhret basamaklarını da anlatacağını ifade etti.

Korhan, projeyle ilgili olarak şunları dile getirdi: "Sahnenin o ışıltılı hayatını, eksi yönlerini, şöhret basamaklarını çıkarken yaşanan zorluklarını kaleme aldık. Yakın zamanda bununla ilgili son çalışmaları yapıp sanatseverlerin beğenisine sunacağız."

Unutulmamak ve Unutturmamak İçin

Sanatçının unutulmaması amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Korhan, meşhur olduğu dönemde plakları çok satan bir sanatçının bakımevinde yalnız bırakılmasının kendisini derinden üzdüğünü anlattı. Korhan, "Kaldığımız bakımevine kimsenin gelmemesi, gelenlerin de sadece kamera önünde poz vermesi beni gerçekten çok üzmüştü. İnsanların vefa duygusunu kaybettiği yıllarda böyle bir yapıta girmek istedim," dedi.

Korhan, ayrıca bazı tekliflerin "Reklam değeri kalmadı." gerekçesiyle geri çevrildiğini belirterek, "Biz unutulmamak ve unutturmamak adına bu çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Film Gelirleriyle Fethiye'de Kültür Merkezi

Korhan, filmden para kazanma amacı taşımadıklarını, elde edilecek gelirle Behiye Aksoy adına bir vakıf kurmak istediğini bildirdi. Şu an için Fethiye'de bir kültür merkezi planlandığını söyleyen Korhan, merkezin içinde konser, farklı sanat dalları, yapım atölyesi, stüdyo ve koro çalışmalarının yer alacağını anlattı.

Korhan, merkezin özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup müzik, tiyatro, resim ve enstrüman gibi alanlara yönlendirmeyi hedeflediğini belirtti. "Behiye hanım tırnaklarıyla sıfırdan zirveye gelmiş bir sanatçı. Bu da bize bir rol model olacak," diye konuştu.

Korhan son olarak, projede başrolde Behiye Aksoy'un yer alacağını, ancak o yıllarda sahnede ve plak dünyasında yer almış pek çok sanatçının da filmde yer alacağını ifade etti. "Bu merkezin içerisinde unuttuğumuz birçok sanatçı var. Hepsinin köşelerini yapmak istiyoruz," dedi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy'un hayatı, beyazperdeye aktarılacak. Aksoy'un akrabası Fethiye Müzik Sevdalıları Kültür ve Sanat Derneği Başkanı müzisyen Serhan Korhan (fotoğrafta), alzaymır olan sanatçının son dönemlerinde yanında oldu. Sanatçının yaşadıklarını kaleme alan ve unutulmaması için hayatını beyaz perdeye taşımaya karar veren Korhan, filmden elde edilen gelirle Aksoy'un ismini taşıyacak kültür merkezi açmayı hedefliyor.