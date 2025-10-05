Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Geliş ve karşılama

Küresel Sumud Filosu üyelerinden, Adanalı iş insanı Bekir Turunç, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmasının ardından Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları uçağıyla dün İstanbul Havalimanı'na inen aktivistler arasındaki Turunç için Uluslararası Çukurova Havalimanı'nda bir karşılama programı düzenlendi.

Yakınları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, uçaktan inen Turunç'u çiçekle karşıladı. Turunç, kendisini bekleyenlerle selamlaşıp kucaklaştı.

Saldırı ve alıkonulma iddiası

Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemiyle Gazze'ye giderken 70 mil kala İsrail askerlerinin saldırısına uğradıklarını söyledi. Saldırının ardından rehin alındıklarını belirten Turunç, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Bizlere işkence ettiler ve secde vaziyetinde saatlerce güneşin altında beklettiler. Küfür ve hakaret ettiler, ayrıca ters kelepçe yaptılar. Allah'a hamdolsun ki bizim azmimizi hiç kıramadılar."

Mesaj ve gelecek planı

Filistin için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Turunç, "Elhamdülillah hiçbir sıkıntımız yok, dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle Gazze için yeniden varız. Allah Gazze'deki hassasiyetimizi kaybettirmesin, Gazze'ye kurtuluş nasip etsin ve bu gibi oluşumların devamını getirsin. Bu şarkı burada bitmeyecek. Ne kadar bize işkence etseler ve küfretseler de Allah'ın izniyle bu eylemimizi daha da büyüterek devam edeceğiz." dedi.

Turunç, karşılama programının ardından Adana'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.