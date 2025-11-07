Bekirler Mahallesi'ne 3 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı

ASKİ ve Aydın Büyükşehir’den altyapı atağı

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Bekirler Mahallesinde, yeni içme suyu terfi hattı çalışmaları hızla sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) iş birliğinde yürütülen proje ile mahalleye 3 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı döşenecek.

Proje kapsamında, mahallede açılan yeni içme suyu sondaj kuyusu ile içme suyu deposu arasındaki bağlantı güçlendirilecek. Yatırımın maliyeti 3 milyon 250 bin Türk Lirası olarak belirlenirken, tamamlandığında bölge halkı daha sağlam ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısına kavuşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin dört bir yanında altyapı yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini belirterek, "17 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızı güçlü, modern ve sürdürülebilir altyapı hizmetleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizi kentimizin dört bir yanında tüm hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğluna teşekkür etti.

