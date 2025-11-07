Bekirler Mahallesi'ne 3 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı

Aydın Büyükşehir ve ASKİ, Nazilli Bekirler Mahallesi'ne 3 bin 100 metrelik içme suyu hattı döşeyecek; yatırım 3 milyon 250 bin TL.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:56
Bekirler Mahallesi'ne 3 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı

Bekirler Mahallesi'ne 3 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı

ASKİ ve Aydın Büyükşehir’den altyapı atağı

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Bekirler Mahallesinde, yeni içme suyu terfi hattı çalışmaları hızla sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) iş birliğinde yürütülen proje ile mahalleye 3 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı döşenecek.

Proje kapsamında, mahallede açılan yeni içme suyu sondaj kuyusu ile içme suyu deposu arasındaki bağlantı güçlendirilecek. Yatırımın maliyeti 3 milyon 250 bin Türk Lirası olarak belirlenirken, tamamlandığında bölge halkı daha sağlam ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısına kavuşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin dört bir yanında altyapı yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini belirterek, "17 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızı güçlü, modern ve sürdürülebilir altyapı hizmetleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizi kentimizin dört bir yanında tüm hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğluna teşekkür etti.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNE BAĞLI BEKİR MAHALLESİ’NDE YENİ İÇME SUYU TERFİ HATTI ÇALIŞMALARI...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNE BAĞLI BEKİR MAHALLESİ’NDE YENİ İÇME SUYU TERFİ HATTI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MAHALLEYE 3 BİN 100 METRELİK YENİ İÇME SUYU HATTI DÖŞENECEK.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNE BAĞLI BEKİR MAHALLESİ’NDE YENİ İÇME SUYU TERFİ HATTI ÇALIŞMALARI...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı