Beklan Algan, Mezarı Başında Anıldı

Beklan Algan'ın Anma Töreni

Tiyatronun her alanında önemli katkılarda bulunan Beklan Algan, vefatının 14. yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma Törenine Katılanlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın eski sanatçılarından olan Algan'ı anma törenine;

İBB Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Berna Beyazkılınç Tezcan

Sanatçının kızı Sevi Algan

Duygu Seda Tomru

Deniz Özgür

Ömer Akgüllü

Evren Erbatur

Aslı Mertan

Dafne Beri

Mine Söyler

İlkim Karaca

Hicran Çalı

Emin And

Sanatçının dostları ve öğrencileri de törene katılarak Algan'ı andılar.

Sevi Algan’ın Açıklamaları

Sevi Algan, törende yaptığı konuşmada, babasının Tiyatro Araştırma Laboratuvarı çalışmalarının daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi amacıyla Kadir Has Üniversitesi’nde tahsis edilen bir odada korunacağını duyurdu. Ayrıca, arşivin dijitalleştirilmeye başlandığını belirtti.