Beklan Algan, Mezarı Başında Anıldı

Beklan Algan'ın Anma Töreni
Tiyatronun her alanında önemli katkılarda bulunan Beklan Algan, vefatının 14. yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Anma Törenine Katılanlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın eski sanatçılarından olan Algan'ı anma törenine;
- İBB Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Berna Beyazkılınç Tezcan
- Sanatçının kızı Sevi Algan
- Duygu Seda Tomru
- Deniz Özgür
- Ömer Akgüllü
- Evren Erbatur
- Aslı Mertan
- Dafne Beri
- Mine Söyler
- İlkim Karaca
- Hicran Çalı
- Emin And
Sanatçının dostları ve öğrencileri de törene katılarak Algan'ı andılar.
Sevi Algan’ın Açıklamaları
Sevi Algan, törende yaptığı konuşmada, babasının Tiyatro Araştırma Laboratuvarı çalışmalarının daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi amacıyla Kadir Has Üniversitesi’nde tahsis edilen bir odada korunacağını duyurdu. Ayrıca, arşivin dijitalleştirilmeye başlandığını belirtti.