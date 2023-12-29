Beklenen gün geldi: Çalışan emeklilerin ödemeleri bugün hesaplarına yatırılıyor

Bugün çalışan emeklilerin ikramiye günü. 5 bin liralık ikramiye ödemesi bugün gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de kabul edilen ve yürürlüğe giren düzenlemenin detayları açıklandı. Çalışan emeklilerin heyecanlı bekleyişi son buluyor.

BUGÜN HESAPLARDA

Çalışan emeklilerin beklediği ikramiye ödemesi bugün gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilerin 5 bin Türk lirası alacağını ve bu paranın 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına gönderileceğini bildirmişti.

TBMM GENEL KURULU'NDA YASALAŞTI

Çalışan emeklilerin merakla beklediği 5 bin liralık ikramiye ödemesi bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan ve yürürlüğe giren düzenleme hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Işıkhan, ödemelerin 29 Aralık Cuma günü çalışan emeklilerin banka hesaplarına gönderileceğini belirtti.