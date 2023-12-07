Beklenen ziyaret gerçekleşti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da!

Günübirlik olarak Atina'ya bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından karşılandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, ikili görüşme öncesinde şu açıklamalarda bulundu:

"Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır." Bu ifadelerin ardından yapılacak görüşme sonuçlarına dair ayrıntılar bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında "TUR" uçağı ile saat 09.45’te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı. Erdoğan ziyaret için yola çıkmak üzere havalimanına gelirken kendisini uğurlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin gibi isimler yer aldı.