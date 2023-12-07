Beklenen ziyaret gerçekleşti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Erdoğan, bu ziyaret kapsamında, Türkiye ile Yunanistan arasında daha güçlü bir işbirliği döneminin başladığını ifade etti.

Beklenen ziyaret gerçekleşti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da!
Yayın Tarihi:

Günübirlik olarak Atina'ya bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından karşılandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, ikili görüşme öncesinde şu açıklamalarda bulundu:

"Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır." Bu ifadelerin ardından yapılacak görüşme sonuçlarına dair ayrıntılar bekleniyor.

Cumhurbaşkanı-Erdoğan

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında "TUR" uçağı ile saat 09.45’te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı. Erdoğan ziyaret için yola çıkmak üzere havalimanına gelirken kendisini uğurlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte  Ankara Valisi Vasip Şahin gibi isimler yer aldı.

Öne Çıkanlar
Evde lezzetli mi lezzetli waffle yapabilirsiniz! Bu Waffle tarifi düşman bile çatlatır Evde lezzetli mi lezzetli waffle yapabilirsiniz! Bu Waffle tarifi düşman bile çatlatır
EGM yeni personellerini arıyor! KPSS şartı kaldırıldı: Kamuda işçi olmak isteyene dev fırsat EGM yeni personellerini arıyor! KPSS şartı kaldırıldı: Kamuda işçi olmak isteyene dev fırsat
Emekliler bu tarihleri not edin! Cumhurbaşkanı jesti kapıyı çaldı: Maaşa ek ödemeler hesaba yatıyor Emekliler bu tarihleri not edin! Cumhurbaşkanı jesti kapıyı çaldı: Maaşa ek ödemeler hesaba yatıyor
Çok Okunanlar
Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi! Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi! Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi! Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi! Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes! Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes! Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi Kahramanmaraş'ta korkutan deprem kısa süreli paniğe neden oldu Kahramanmaraş'ta korkutan deprem kısa süreli paniğe neden oldu Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu! Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu!