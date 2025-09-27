Bekr Abdulati: Mısır, Filistinlilerin Yerinden Edilmesini Reddediyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bekr Abdulati, BM 80. Genel Kurulu'nda Filistinlilerin göç ettirilmesini etnik temizlik sayarak reddettiklerini ve Hedasi Barajı için hukuki adım uyarısı yaptıklarını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bekr Abdulati, ülkesinin Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik hiçbir senaryoyu kabul etmeyeceğini söyledi. Abdulati, bu tür planların etnik temizlik suçu teşkil ettiğini vurguladı.

BM 80. Genel Kurulu'nda net mesaj

Abdulati, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu oturumunda konuştu. Mısır'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "istikrarın sağlanması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin salıverilmesi" vizyonunu geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki durumu "patlamanın eşiğinde" olarak niteleyen Abdulati, bölgedeki ülkelerde güvenlik sağlanmadan İsrail'in de güvenlik içinde olamayacağını ifade etti. Ayrıca Mısır'ın "yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacağını açıkça ilan etti.

Hedasi Barajı'nda tek taraflı adım uyarısı

Abdulati, Kahire ile Addis Ababa arasında gerilime sebep olan Hedasi Barajı krizine de değindi. Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı adımlar attığını belirten bakan, "Bu konuda yargıya başvurmaya ve hukuki adımlar atmaya hazırız, haklarımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

Abdulati'nin açıklamaları, hem Filistin meselesinde Mısır'ın kırmızı çizgilerini hem de Nil havzasındaki su güvenliğine ilişkin kararlılığını ortaya koydu.

