Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 2025 Seçimlerine Aday Oldu

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Adaylık Başvurusunu Yaptı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, gelecek ay ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim komisyonuna resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Adaylık Belgeleri Sunuldu

Lukaşenko’nun seçimdeki adaylığı için yürütülen inisiyatif grubunun başkanı Yuriy Senko, vekaletname ile gerekli belgeleri Belarus Merkez Seçim Komisyonu’na sundu. Senko, yaptığı basın açıklamasında, Lukaşenko’nun adaylığı için gerekli imzaların toplandığını belirtti. “Bugün vekaletle Merkez Seçim Komisyonu’na Aleksandr Lukaşenko’nun Belarus Cumhurbaşkanı adayı olarak kaydedilmesi için belgeleri verdim,” dedi.

Seçim Sürecinin Detayları

Belarus’ta 26 Ocak 2025 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday adaylarının, en az 100 bin imza toplayarak Merkez Seçim Komisyonu’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Adaylık başvuruları 21 Aralık’ta sona erecek ve 22-31 Aralık tarihleri arasında kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Seçim kampanyası ise 1-25 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak, erken oy verme işlemleri ise 21-25 Ocak’ta yapılacaktır.

Diğer Adaylar

Belarus Merkez Seçim Komisyonuna şu ana kadar Lukaşenko’nun yanı sıra, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov ve bağımsız iş insanı Anna Kanopatskaya da adaylık başvurusunda bulunmuştur.

Lukaşenko’nun Siyasi Geçmişi

Aleksandr Lukaşenko, 1989 yılında siyasete adım atmış ve 1994’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde %80 oy alarak bağımsız Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bugüne kadar girdiği 6 seçimde de zafer kazanmış, son olarak 9 Ağustos 2020’de yapılan seçimde %80,1 oy elde etmiştir. Seçim günü akşamından itibaren muhalif kesimlerin “seçimlere hile karıştırıldığı” iddialarıyla protesto gösterileri düzenlemesi ülkedeki siyasi atmosferi etkilemiştir.