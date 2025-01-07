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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Zelenskiy'den Özür Dilendi Mi? Tartışma Alevleniyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun, Zelenskiy'den özür dilediği iddiaları yalanlandı. İki liderin görüşmesi üzerine yaşanan tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 03:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 03:45
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Zelenskiy'den Özür Dilendi Mi? Tartışma Alevleniyor

Belarus'ta Özür Tartışması Devam Ediyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den özür dilediğine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Lukaşenko'nun basın sözcüsü Natalya Eismont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in verdiği röportajda 2022’de gerçekleştiğini belirttiği telefon görüşmesinin detaylarına ters bir durum söz konusu olduğunu ifade etti.

Zelenskiy'nin Açıklamaları

Eismont, "Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, özür dileyecek hiçbir şeyimiz olmadığı için Zelenskiy’den herhangi bir özür dilemedi. Her şeyden önce hatırladığımız üzere Ukrayna, ABD ve tüm Batı’dan daha önce Belarus’a karşı ilk yaptırım uygulayan ülke oldu," dedi. Eismont ayrıca, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin Lukaşenko’nun küçük oğlu Nikolay’ın duygusal tepkisi sayesinde gerçekleştiğini aktardı.

Savaşın Kaynağı ve Sorumluluklar

Eismont, Lukaşenko’nun, çatışmaların yaşanmasının Zelenskiy’in politikalarından kaynaklandığına inandığını vurgulayarak, "Eğer Zelenskiy, Batılı yöneticileri daha az dinleseydi ve halkının çıkarları tarafından yönlendirilseydi bu savaş önlenebilirdi," ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den Lukaşenko'ya Yanıt

ABD'li podcast yayıncısı Lex Fridman'a konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci ya da üçüncü gününde Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve Lukaşenko'nun kendisinden özür dilediğini belirtti. Zelenskiy, Lukaşenko’nun, "Bu benim suçum değil. Füzeler benim topraklarımdan fırlatıldı ama bunları fırlatan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) idi. Tanıklarım var, özür dilerim," dediğini aktardı.

Belaruslu liderin, Zelenskiy’e Ruslara karşı savaşamayacağını ifade ettiğini söyleyen Zelenskiy, bunun üzerine Lukaşenko’nun, "Tamam, o zaman misilleme yapın. (Mozyr Petrol Rafinerisi) rafineriyi vurun. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun," şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.

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