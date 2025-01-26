Belarus'ta Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Kullanma Süreci Başladı

Seçim Detayları

Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, 6 milyon 900 bin 504 kayıtlı seçmen, 5 bin 325 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Seçimleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden yaklaşık 500 uluslararası gözlemci takip ediyor.

Erken Oy Kullanma Uygulaması

Seçim günü sandığa gidemeyecekler için erken oy verme süreci 21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi ve bu tarihlerde seçmenlerin %41,81'i oy kullandı.

Seçim Yarışında Kimler Var?

Bu seçimde, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov ve bağımsız aday Anna Kanopatskaya yer alıyor.

Seçim Kararının Nedeni

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görev süresinin ağustosta sona erecek olması nedeniyle bu seçim kararı alınmıştı.