Belarus'tan Ukrayna'ya Sert Yanıt: İHA'lar Kışkırtıcı Eylem

Belarus: Ukrayna'nın İHA'larla Yaptığı Kışkırtıcı Eylem Yanıtsız Kalmayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkesinin hava sahasına girmesini "kışkırtıcı bir eylem" olarak nitelendirdi. Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, Belarus'taki Şklov kentine yaptığı çalışma ziyareti sırasında Ukrayna'nın bu eylemini kınadı.

Hava Savunması Devrede

Lukaşenko, önceki gün Ukraina'ya ait bir İHA'nın Belarus hava sahasına girmesi üzerine, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve bu İHA'ların etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu duruma yönelik olarak, "Ukrayna'nın herhangi bir kışkırtıcı eylemi yanıt almadan geçmeyecek," şeklinde sert bir mesaj verdi.

Provokasyon Uyarısı

Ayrıca, Lukaşenko, 6 Ağustos'ta Ukraynalı askerlerin Rusya'ya ait Kursk bölgesine girmesi ve gelişmeleri değerlendirdi. Bu hareketin Rusya'ya karşı yapılan bir 'provokasyon' olduğuna dikkat çekti ve Ukrayna'nın barışa hazır olmadığına vurgu yaptı.

Güvenlik Önlemleri Alınacak

Lukaşenko, ülkenin güvenliğini sağlamak için Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına gerekli tedbirleri almaları talimatını verdi. Viktor Hrenin, askeri birliklerin Gomel ve Mazır bölgelerinde güçlendirileceğini de açıkladı.