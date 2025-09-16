Belarus: Zapad-2025'te stratejik olmayan nükleer ve Oreşnik testleri

Belarus: Zapad-2025'te stratejik olmayan nükleer silah ve Oreşnik testleri

Belarus Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko, Rusya ile ortak yürütülen Zapad-2025 tatbikatında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımının planlandığını ve Oreşnik mobil füze sisteminin değerlendirildiğini açıkladı.

Muraveyko'nun açıklamaları

Muraveyko, tatbikatın aktif aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu ancak bunun "otomatik olarak bugün sona ereceği" anlamına gelmediğini belirtti. "Tatbikat, son savaş aracı parkına çekilip, son asker kalıcı konuşlandığı yere döndüğünde sona erer," dedi.

Muraveyko ayrıca tüm belirlenen görevlerin yerine getirildiğini vurgulayarak, "Önemli etkinlikler arasında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımının planlanması ve değerlendirilmesi, Oreşnik mobil füze sisteminin konuşlandırılması ve değerlendirilmesi yer aldı." ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçlarıyla mücadele konusundaki eğitimin de sürdüğünü bildiren Muraveyko, "Birliklerimizin hava savunma sistemi kusursuz çalıştı ve hedeflenen tüm hava hedeflerini düşürdü." dedi. Askerlerin modern şartlardaki çatışmalarda hayatta kalmasını sağlayacak unsurların hazırlandığını da tatbikatın en önemli sonucu olarak öne sürdü.

Tatbikatın kapsamı ve tepkiler

Zapad-2025, 12 Eylül'de Belarus ve Rusya topraklarında başladı. Tatbikata bazı NATO sınır ülkelerinden, özellikle Polonya'dan tepki geldi.