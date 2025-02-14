Belçika, 50 Yılın Ardından Doel 1 Nükleer Reaktörünü Kapatıyor

Doel 1 Nükleer Reaktörü Kapatılıyor

Belçika, 50 yıldır faaliyet gösteren ve ülkenin ilk nükleer reaktörü olan Doel 1'i bugün kalıcı olarak kapatıyor. Anvers şehri yakınında bulunan reaktör, 21.45'te faaliyetine son veriyor.

Tarihçesi ve Kapatma Süreci

1969'da inşasına başlanan ve 1975'te elektrik şebekesine bağlanan Doel 1, elektrik üretiminde önemli bir rol oynamıştı. Kapatma işlemleri sonrası reaktör, soğumaya bırakılacak ve basınç seviyesi düşürülecek. Bu sürecin yaklaşık 5 yıl sürmesi bekleniyor ve nihayetinde reaktördeki nükleer yakıt boşaltılacak. Reaktörün son yıkımının ise 10 yıl sonra yapılması planlanıyor.

Enerji Krizi ve Gelecek Planları

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin 2025'te kapatılması için planlar yapmıştı. Ancak enerji krizi nedeniyle, Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin kapatma süreleri 10 yıl uzatıldı. Doel 1'in ardından, kasım ayı sonunda Doel 2 Reaktörü'nün de kapatılması planlanıyor.