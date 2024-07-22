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Belçika, AB'nin Tek Ses Olmasını İstiyor

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB'nin İsrail'in işgaline karşı tek ses olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:59
Belçika, AB'nin Tek Ses Olmasını İstiyor

Belçika'dan Çarpıcı Açıklama

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bu durumun derhal son bulması gerektiğini ifade etti.

AB'nin Birlikte Hareket Etmesi Gerekiyor

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Lahbib, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) konuyla ilgili yaptığı danışma görüşüne dikkat çekti. UAD'nın görüşünü önemseyerek, "AB, tek ses olmalıdır" dedi.

UAD'nın Kararına Uymalıyız

Hadja Lahbib, UAD'nın kararına uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Sadece hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunmakla yetinemeyiz. Bu, UAD kararıdır ve dolayısıyla buna uymak zorundayız" şeklinde konuştu.

UAD'nın Danışma Görüşü

UAD Başkanı Nawaf Salam, 19 Temmuz'daki oturumda, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında uygulamalar üzerine hukuki sonuçları açıklamıştı. UAD, işgal altındaki bölgelerin "tek bir bölgesel birim" olduğunu belirtmiş, ayrıca İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki işgalci konumunu vurgulamıştır.

Uluslararası Yükümlülükler

UAD, İsrail'in işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin işgal altındaki topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımamaları ve bu durumu desteklememeleri gerektiğini ifade etti.

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