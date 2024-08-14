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Belçika Ağustos Ayında Yağış Rekoru Kırdı

Belçika, bu ağustos ayında tarihin en yüksek yağış seviyelerine ulaştı ve rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:17
Belçika Ağustos Ayında Yağış Rekoru Kırdı

Belçika'da Ağustos Ayı Tarihi Yağış Rekoru

Belçika, ağustos ayında art arda ortalamanın üstünde yağış seviyeleri kaydetti. Bu durum, 1833 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış miktarıyla sonuçlandı.

RMI Yetkilisinden Önemli Açıklama

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nden (RMI) David Dehenauw, ağustos ayının ilk iki haftasında kaydedilen yağış miktarının aylık ortalaması olan 86,5 milimetreyi aştığını belirtti. Dehenauw, "Ağustos, art arda en fazla yağışın yaşandığı on birinci ay oldu" şeklinde ifadeler kullandı.

Gök Gürültülü Fırtına ve Etkileri

Salı gecesi Belçika'da etkili olan gök gürültülü fırtına, yağış seviyelerini ortalamanın üstüne çıkardı. Bu durum, başkent Brüksel de dahil olmak üzere birçok bölgede bodrum katlarının su basmasına ve tünellerin sular altında kalmasına yol açtı. Dehenauw, "Yaklaşık 100 milimetreye ulaştı" diyerek, bu durumun ülke tarihinde bir ilki temsil ettiğini vurguladı.

Önceki Rekor ve Beklentiler

1905'te kaydedilen önceki rekor, sekiz ay boyunca ortalamanın üzerinde yağış kaydedilmesiyle oluşmuştu. Bu yıl Belçika için kurak ayların son bulacağı ve aşırı hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor.

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