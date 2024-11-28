Belçika, Avrupa'da Koruma Alan Mültecilerin İltica Taleplerini Engellemek İstiyor

Belçika'dan Sert İltica Politikası

Belçika Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, başka bir Avrupa ülkesinde koruma almış mültecilerin Belçika'ya sığınma talebinde bulunmasını engelleyecek adımlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. De Moor, yerel medyaya yaptığı açıklamada, diğer ülkelerde koruma gören mültecilerin Belçika'daki iltica sistemine ciddi zararlar verdiğini vurguladı.

İltica Talebi Artışı

Son dönemde Belçika'ya yapılan aylık 450'nin üzerinde iltica başvurusu dikkati çekiyor. De Moor, bu başvuruların önemli bir kısmının Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden koruma almış kişilerden geldiğini belirtti. "Yunanistan ya da Bulgaristan'da tanınan bir mültecinin Belçika'da yeniden sığınma talep etmesi kabul edilemez," diyen De Moor, söz konusu durumun iltica sistemini zayıflattığını ifade etti.

Yasal Mücadele ve Destek Projeleri

De Moor, ayrıca Göçmen Uyuşmazlıkları Konseyi (RVV) tarafından alınan, yetersiz sosyal hizmet koşullarında başka bir Avrupa ülkesine iltica başvurusunu mümkün kılan karara karşı çıkacaklarını da açıkladı. Yunanistan ve Bulgaristan'daki mülteci koşullarını yeterli bulduğunu belirten De Moor, Yunan mevkidaşıyla görüşerek bu ülkelerdeki mülteci durumunun iyileştirilmesi için projelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

AB'nin Yeni Göç ve İltica Paktı

Belçika, 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan Avrupa Birliği'nin tartışmalı Göç ve İltica Paktının bazı kısımlarını daha erken uygulamaya geçirmek ve diğer Avrupa ülkelerinde mülteci olarak tanınan kişilerin kabulünü reddetmeyi hedefliyor.

Belçika'daki Sığınmacı Krizi

Belçika, sığınma başvurusu yapmak isteyenler için barınacak yer sorunu ile uzun süredir mücadele ediyor. Devlet, mülteci kabul merkezlerinin doluluk gerekçesiyle yükümlülüğünü yerine getirmeyerek sığınmacıları sokakta bırakıyor. Gönüllü avukatlar, Brüksel mahkemelerinde devlete karşı binlerce dava kazanmış olsa da, mahkeme kararlarına riayet edilmediği görülüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınan beş farklı dava sonucunda Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararları alınmasına rağmen, bu durum da yaşanan sıkıntıları çözmüyor. Sivil toplum kuruluşları, Belçika'nın bu politikasını bilinçli bir şekilde yürüttüğünü savunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.