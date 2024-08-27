Belçika Bakanı Gennez'den Gazze için Ateşkes ve Çocuk Felci Uyarısı

Belçika'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Gazze'deki durumu endişe verici bulduklarını ifade ederek, 10 aydır devam eden çatışmaların ardından bölgede büyük bir insani krizin yaşandığını vurguladı.

Salgın Hastalıklar ve Çocuk Felci Riski

Gennez, X üzerinden gerçekleştirdiği bir video paylaşımında, "Açlık ve salgın hastalıklar dizginlenemiyor," diyerek, Gazze'deki insani koşulların dayanılması zor bir hale geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, bu süreçte çocuk felcinin yeniden ortaya çıkmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

BM ve Filistinlilere Yönelik İhtiyaçlar

Bakan Gennez, son günlerde İsrail ordusunun bölgede tahliyelere devam ettiğini ve Birleşmiş Milletler'in (BM) artık sahada yeterince aktif olamadığını belirtti. Bu durumu "Filistinlilerin son çaresi olan BM'nin artık sahada olmadığı anlamına geliyor," şeklinde ifade etti.

Ateşkes İçin Müzakereler Gerekiyor

Su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin temel insan hakları olduğunu vurgulayan Gennez, bunun bir savaş silahı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan, Gazze'de hemen ateşkes sağlanması için müzakerelerin başlatılması gerektiğini yineledi.

BM'den Son Açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta, Gazze'de su ve hijyen sorunlarının kritik bir noktaya ulaştığını ve 25 yıl aradan sonra ilk çocuk felci vakasının görüldüğünü bildirmişti.