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Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter, AB'nin İsrail'e Yaptırım Önerisini Destekliyor

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter, AB'nin İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti, Borrell'in önerisini destekledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:46
Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter, AB'nin İsrail'e Yaptırım Önerisini Destekliyor

De Sutter: "AB'nin İsrail'e Yaptırım Uygulaması için Bekleyemeyiz"

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB) acil olarak İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini açıkladı. De Sutter, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bu konuya yönelik teklifine destek vererek, "AB'nin İsrail'e yaptırım uygulaması için daha fazla beklenemez. Gazze'deki felaketi izlemeye devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Borrell'in Çağrısına Destek

De Sutter, Borrell'in "siyasi diyaloğu askıya alma ve yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatına AB çapında yasak getirme" çağrısını kişisel olarak desteklediğini belirtti. Bu açıklama, Borrell'in 18 Kasım'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bakanlara İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınması yönünde önerilerde bulunacağı iddialarını doğrulamış oldu.

İspanya ve İrlanda'nın Talepleri

Öte yandan, İspanya ve İrlanda, daha önce AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda belirtilen insan hakları ve demokratik ilkelere bağlılık durumunun "acilen gözden geçirilmesi" gerektiğini talep etmiş, ancak bu konuda henüz herhangi bir somut adım atılmamıştır.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması

Haziran 2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında bazı imtiyazlar tanırken siyasi ve kültürel diyaloğun temelini de oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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