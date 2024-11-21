Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'dan UCM'ye Destek: Ekonomik Yaptırımlar ve Ortaklık Ağırlaşmalı

Belçika Başbakan Yardımcısı'dan Çarpıcı Açıklama

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB) Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Binyamin Netanyahu ile Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Yaptırımlar Çağrısı

De Sutter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Avrupa, (karara) uymalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz.” diyerek durumu eleştirdi.

UCM’nin Hükmü

UCM, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna karar vermiş ve bu kapsamda Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştır. Mahkeme, İsrail'in yargı yetkisine itirazını reddederek, bu davanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.