Belçika Başbakan Yardımcısından Almanya'daki Antisemitizmle Mücadele Önergesine Eleştiri

Belçika Başbakan Yardımcısı’ndan Sert Eleştiri

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Almanya Federal Meclisi’nde onaylanan "antisemitizmle mücadele önergesi"ni eleştirerek bunun ifade özgürlüğü için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Önerge Üzerine Açıklamalar

De Sutter, X platformuna yaptığı paylaşımda, bu önergenin kabul edilmesinin ifade özgürlüğüne yönelik tehlikeleri beraberinde getirdiğini belirtti. "İsrail hükümetinin eleştirilmesi antisemitizm değildir," dedi.

Almanya'da Meclis Tartışmaları

Almanya’da 2 Kasım tarihine geldiğimizde, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları arasında uzun süredir devam eden bir tartışmanın ardından antisemitizmle mücadele önergesi üzerinde anlaşmaya varıldı.

Önergenin kabulü sonrası, entelektüeller ve birçok sivil toplum kuruluşu bu kararı eleştirerek, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel hakların ihlal edilebileceği konusunda uyarılarda bulundular. Ayrıca, bu önerge ile kültür ve sanat alanındaki projelere verilen desteklerin kesilebileceği de dile getirildi.