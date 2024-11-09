Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz

Belçika'nın Yeni Ankara Büyükelçisi ile Röportaj

Belçika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmeyi önemli bir öncelik olarak belirtti. Van de Velde, "Türkiye'nin önünde atılması gereken pek çok adım bulunan Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz." dedi.

Ankara'ya Gelişi ve İlk İzlenimleri

Göreve ekimde başlayan Büyükelçi Van de Velde, ailesiyle birlikte Brüksel'den Ankara'ya arabayla seyahat ettiğini ifade ederek, Ankara'da yaşamayı "kolektif bir deneyim" olarak tanımladı. Ülkenin tarihi ve kültürel zenginliklerini de takdir ettiğini dile getiren Van de Velde, "Türkiye, geniş tarihi ve yıllara dayanan geleneklere sahip olan büyük bir ülke." şeklinde konuştu.

Güneşin Keyfi ve Misafirperverlik

Kuzey Avrupa'dan gelen biri olarak Türkiye'deki güneşin etkileyici olduğunu söyleyen Van de Velde, "Kasım ayında bile güneşin bizimle olması, burada yaşamayı daha keyifli hale getiriyor." dedi. Ayrıca, Ankara'da hoş karşılandığını ve şehirde kendisini güvende hissettiğini belirtti.

Türkiye'deki İlk Seyahatleri

Büyükelçi, Türkiye'ye daha önce tatil amacıyla seyahat ettiğini ve Türkiye'nin muhteşem bir turistik destinasyon olduğunu belirtti. Ankara'nın merkezi konumunun geziler için büyük avantaj sağladığını ifade eden Van de Velde, "Bir günlük gezilerle bile çok ilginç şeyler görebileceğinizi düşünüyorum." dedi.

Konya'da Ahşap Sanatıyla İlgili Deneyimleri

Geçmişte ziyaret ettiği kentlerden en çok Konya'nın eski şehir bölümünün etkileyici olduğunu dile getiren Van de Velde, ahşap işleriyle uğraşmayı sevdiğini ve bu şehirde el işçiliği ürünlerine hayran kaldığını aktardı.

Belçika-Türkiye İlişkileri ve Ekonomik İşbirliği

Belçika ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Van de Velde, iki ülke ekonomilerinin benzerlik arz ettiğini ifade etti. Türkiye'nin AB ile ticaretinde Belçika'nın altıncı sırada yer aldığını belirten Van de Velde, ticaretin ve yatırımların güçlendirilmesi için çalışacağını belirtti.

AB-Türkiye İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu

Büyükelçi, "Temel önceliklerimden biri Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmek." dedi. Van de Velde, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Üst Düzey Ziyaretler ve Ekonomik Diyalog

Türkiye ve Belçika arasındaki üst düzey ziyaretlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Van de Velde, Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi ve mevcut düzenin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.