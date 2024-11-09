DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.624.859,25 0,29%

Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini ve ilişkileri geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:22
Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz

Belçika'nın Yeni Ankara Büyükelçisi ile Röportaj

Belçika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmeyi önemli bir öncelik olarak belirtti. Van de Velde, "Türkiye'nin önünde atılması gereken pek çok adım bulunan Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz." dedi.

Ankara'ya Gelişi ve İlk İzlenimleri

Göreve ekimde başlayan Büyükelçi Van de Velde, ailesiyle birlikte Brüksel'den Ankara'ya arabayla seyahat ettiğini ifade ederek, Ankara'da yaşamayı "kolektif bir deneyim" olarak tanımladı. Ülkenin tarihi ve kültürel zenginliklerini de takdir ettiğini dile getiren Van de Velde, "Türkiye, geniş tarihi ve yıllara dayanan geleneklere sahip olan büyük bir ülke." şeklinde konuştu.

Güneşin Keyfi ve Misafirperverlik

Kuzey Avrupa'dan gelen biri olarak Türkiye'deki güneşin etkileyici olduğunu söyleyen Van de Velde, "Kasım ayında bile güneşin bizimle olması, burada yaşamayı daha keyifli hale getiriyor." dedi. Ayrıca, Ankara'da hoş karşılandığını ve şehirde kendisini güvende hissettiğini belirtti.

Türkiye'deki İlk Seyahatleri

Büyükelçi, Türkiye'ye daha önce tatil amacıyla seyahat ettiğini ve Türkiye'nin muhteşem bir turistik destinasyon olduğunu belirtti. Ankara'nın merkezi konumunun geziler için büyük avantaj sağladığını ifade eden Van de Velde, "Bir günlük gezilerle bile çok ilginç şeyler görebileceğinizi düşünüyorum." dedi.

Konya'da Ahşap Sanatıyla İlgili Deneyimleri

Geçmişte ziyaret ettiği kentlerden en çok Konya'nın eski şehir bölümünün etkileyici olduğunu dile getiren Van de Velde, ahşap işleriyle uğraşmayı sevdiğini ve bu şehirde el işçiliği ürünlerine hayran kaldığını aktardı.

Belçika-Türkiye İlişkileri ve Ekonomik İşbirliği

Belçika ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Van de Velde, iki ülke ekonomilerinin benzerlik arz ettiğini ifade etti. Türkiye'nin AB ile ticaretinde Belçika'nın altıncı sırada yer aldığını belirten Van de Velde, ticaretin ve yatırımların güçlendirilmesi için çalışacağını belirtti.

AB-Türkiye İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu

Büyükelçi, "Temel önceliklerimden biri Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmek." dedi. Van de Velde, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Üst Düzey Ziyaretler ve Ekonomik Diyalog

Türkiye ve Belçika arasındaki üst düzey ziyaretlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Van de Velde, Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi ve mevcut düzenin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geleceğin Akademisyenleri İklim Değişikliği Konusunda Bilinçlendiriliyor
2
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de Ruhsatsız Silah Yasası ve Güvenlik Operasyonlarını Değerlendirdi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü Kutladı
4
Taksim Meydanı'nda Su Borusu Patladı, Metro İstasyonu Etkilendi
5
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı
6
İsrail'in Gazze'deki Soykırımı ve Spor Dünyasının Sessizliği
7
Balıkesir'de 23 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak