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Belçika'da 2024'te 3 Bini Aşan Savaş Mühimmatı İmha Edildi

Belçika'da bu yıl 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 binden fazla mühimmat imha edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:09
Belçika'da 2024'te 3 Bini Aşan Savaş Mühimmatı İmha Edildi

Belçika'da Savaş Mühimmatları Tekrar Ortaya Çıkıyor

Belçika'da 2024 yılı itibarıyla 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 binden fazla mühimmat bulundu ve imha edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Belçika Patlayıcı İmha Servisi (SEDEE) bu yıl yaklaşık 3,100 mühimmat ile tarihsel patlayıcıları ortadan kaldırdı.

Batı Flandre'de Mühimmat Bulunma Sıklığı

Batı Flandre Valisi Carl Decaluwe, imha edilen mühimmatların 2 binden fazlasının Batı Flandre bölgesinde yer aldığını belirtti. Ülke genelinde toplamda 3 binden fazla patlamamış mühimmat bulunduğu ifade edildi.

Gömülü Mühimmatların Yeniden Ortaya Çıkışı

Belçika'da, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma gömülü mühimmat sık sık gün ışığına çıkıyor. Örneğin, geçtiğimiz Şubat ayında, ülkenin Koksijde sahil kasabası yakınlarında 100 kilogramdan ağır bir 2. Dünya Savaşı'na ait bomba bulundu. Bu bomba, yetkililer tarafından güvenli bir şekilde imha edildi.

Son olarak, geçen yıl yaklaşık 2,400 mühimmatın imha edildiği de biliniyor. Bu durum, Belçika'nın tarihsel savaş kalıntıları ile mücadele çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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