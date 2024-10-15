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Belçika'da Aşırı Sağcı Parti Tarih Yazdı

Vlaams Belang, Belçika'da ilk kez belediye başkanlığını kazandı; ancak seçim hile iddiaları üzerine soruşturma açılabilir.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:09
Belçika'da Aşırı Sağcı Parti Tarih Yazdı

Belçika'da Vlaams Belang'ın Tarihi Zaferi

13 Ekim'de gerçekleştirilen yerel seçimlerde, aşırı sağcı Vlaams Belang partisi, ilk kez bir belediye başkanlığı kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

D'haeseleer Ninove'de Başarı Elde Etti

Vlaams Belang partisi adayı Guy D'haeseleer, başkent Brüksel'e 40 kilometre mesafedeki Ninove'de tercihli oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanı oldu. Böylece, Flaman bölgesinde bu parti tarafından yönetilen ilk kent unvanını elde etti.

Seçim Hile İddiaları ve Soruşturma Süreci

Seçimlerin hemen ardından, D'haeseleer hakkında seçim sürecine hile karıştırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Federal polis bu konuda bir soruşturma başlatmayı planlıyor. Ancak D'haeseleer, bu suçlamaların asılsız olduğunu savunuyor.

Vlaams Belang'ın Yükselişi

"Flaman Çıkarı" anlamına gelen Vlaams Belang, son dönemlerde Belçika siyasal sahnesinde hızlı bir yükseliş gösterdi. 9 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde birinci parti olması beklenirken, daha önce bu rolü N-VA partisine kaptırmıştı. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu'nda Viktor Orban liderliğindeki AB karşıtı "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına da üye olan parti, Avrupa genelinde de dikkat çekiyor.

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