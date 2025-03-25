Belçika'da Demiryolu Çalışanlarından Grev Devam Ediyor

Belçika'da demir yolu çalışanlarının grevi, ulaşımı olumsuz etkileyerek hayatı durma noktasına getirdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:33
Belçika'da Demiryolu Çalışanlarından Grev Devam Ediyor

Belçika'da ulusal demir yolu şirketi SNBC'nin 23 Mart tarihinde başlattığı grev, ciddi bir şekilde etkisini sürdürüyor. Hem şehirlerarası hem de kent içi ulaşımda yaygın olarak kullanılan tren seferlerinin azalması, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Son iki gündür devam eden ve toplamda bir hafta sürecek olan grev, hayatın akışını sekteye uğratırken, greve katılan personelin görev alanına bağlı olarak her gün değişkenlik gösteren etkinin büyüklüğü dikkat çekiyor.

Başkent Brüksel dahil olmak üzere ülke genelindeki ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor. Özellikle sabah saatleri ve iş ile okul çıkışlarında kentin ana yollarında yoğun trafik sıkışıklığı gözlemleniyor.

Geçtiğimiz ay kurulan federal hükümet, kemer sıkma politikaları çerçevesinde demir yolu sektöründe 2029 yılına kadar 250 milyon avroyu bulacak kesinti planlarını açıklamıştı. Bu düzenlemeler kapsamında, çalışanların statülerinde değişiklikler, makinistlerin emeklilik yaşlarının artırılması ve sözleşmeli personel dönüşümü gibi önlemlerin alınması hedefleniyor.

Grev çağrısını yapan sendika, hükümetin önerdiği demir yolu reformlarının hizmet kalitesini ve çalışanların çalışma koşullarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bu duruma karşı çıkıyor.

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