Belçika'da Her 10 Kişiden 1'i Yoksulluk Çekiyor

Belçika'daki Yoksulluk Oranı Artıyor

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel) tarafından yapılan 2024 yılına ait gelir ve yaşam koşulları araştırması, Belçika nüfusunun yüzde 11,2'sinin maddi ve sosyal yoksunluk içinde olduğunu ortaya koydu. Bu oran, her 10 Belçikalıdan 1'inin zorlu koşullar altında yaşadığı anlamına geliyor.

Temel Yaşam Unsurlarında Yetersizlik

Statbel, araştırma kapsamında 6 bin 500'den fazla hane ile gerçekleştirdiği incelemede, nüfusun yüzde 11,5'inin yoksulluk sınırının altında gelir ile yaşadığını açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre, neredeyse her 10 Belçikalıdan 1'i, günlük yaşamın 13 temel unsurundan (ısınma, beklenmedik harcamalar, boş zaman etkinliklerine erişim gibi) en az 5'ini karşılamakta zorlanıyor.

Ciddi Yoksulluk Sorunu

Araştırmada ayrıca, nüfusun yüzde 6,1'inin ciddi maddi ve sosyal yoksulluk içerisindeyken, neredeyse her 16 Belçikalıdan birinin günlük yaşamın temel unsurlarından en az 7'sini karşılayacak yeterli kaynağa sahip olmadığı belirtildi.

Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanma Riski

Geçen yıl itibarıyla, nüfusun yüzde 18,2'si yani 2,1 milyondan fazla kişi, yoksulluk veya toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda, yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranının yüzde 11,5 olarak tespit edilmesi dikkat çekici.

Bölgesel Farklılıklar

**Maddi ve sosyal yoksunluğun** en yüksek oranlarının Brüksel Başkent Bölgesi'nde kaydedildiği, Flaman Bölgesi'nde ise bu oranların en düşük seviyelerde görüldüğü vurgulandı. Bu durum, bölgesel eşitsizliklerin ve sosyal problemlerinin ön planda olduğunu gösteriyor.