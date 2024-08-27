Belçika'da Hızlı Tren Kazası: Tren Traktöre Çarptı, Avrupa'da Trafik Aksadı

Belçika'da Hızlı Tren Kazası

Belçika'nın Tournai şehrinde meydana gelen bir tren kazası, Avrupa demir yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Fransa'nın Lille kentinden hareket eden TGV yüksek hızlı treni, sabah saatlerinde bir traktörün römorkuna çarptı.

Kazanın Detayları

Traktör, hemzemin geçitte durduğu sırada TGV treni ile çarpıştı. Yol çalışmaları nedeniyle 1 numaralı hat yerine 94 numaralı hat üzerinden ilerleyen tren, traktörün uzun mesafe sürüklenmesine neden oldu. Kazada traktör sürücüsü atlayarak kurtuldu ancak iki tren yolcusu yaralandı.

Demir Yolu Trafiği Aksadı

Kaza sonrası, tren hattı süresiz olarak kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, toplam 120 yolcu otobüslerle güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Eurostar Seferlerinde Aksamalar

Bu kaza, Eurostar şirketine ait Brüksel-Londra-Amsterdam hızlı tren seferlerinde son haftalarda yaşanan aksamalara bir yenisini ekledi. Yolculardan bazıları, kesinti yaşanan hatlarda biletlerini değiştirme veya iade etme imkanına sahip oldukları bilgisi verildi.