Belçika'da Hükümet Görüşmeleri 200 Gündür Çıkmazda

Belçika'da 200 Gündür Hükümet Çıkmazı

Belçika, 200 günü aşkın süredir hükümet kurma görüşmeleri konusunda bir çıkmaza girdi. Ülkede, bütçe açığı Avrupa Birliği'nin belirlediği sınırları aşarken, hükümeti kurmakla görevli Flaman milliyetçisi Bart De Wever, Noel tatilinin ardından müzakereleri yeniden başlattı.

Ekonomik Reformlar Üzerindeki Anlaşmazlıklar

9 Haziran'da yapılan genel seçimlerde birinci partiyi kazanan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri De Wever, teknik düzeyde 26 Aralık’ta koalisyon ortağı liderlerle bir araya geldi. Ancak, Flaman Sosyalist Partisi Vooruit, De Wever'in önerdiği ekonomik tedbirler paketine 500'den fazla yeni düzeltme talebiyle karşılık verdi.

Kral Philippe'ye 7 Ocak'ta müzakerelerin durumu hakkında detaylı bir rapor sunması gereken De Wever, Vooruit tarafından talep edilen düzenlemelerin hükümetin yeni yıl öncesi kurulma umutlarını baltaladığını belirtiyor.

Bütçe Açığı ve Avrupa'nın Uyarıları

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin bütçe açığını yıllık GSYİH'nın %3'ünden az tutmalarını istemektedir. Ancak Belçika'nın mevcut bütçe açığı GSYİH'nın %4,5’ine ulaştı. Bu durumu vurgulayan De Wever, kemer sıkma politikasının uygulanması gerektiğini savunuyor. Ancak koalisyon ortakları, söz konusu ekonomik reform programında ciddi ayrılıklar yaşıyor.

Hükümetin kurulamaması da maliyet yaratıyor. De Wever, katıldığı bir televizyon programında, bütçe reformlarının yapılmadığı her saniyenin kamu borcuna 508 avro eklediğini belirtmişti. Bazı medya yorumlarına göre ise bu rakam daha da yüksek.

Sosyal Tepkiler ve Müzakerelerin Geleceği

Kurulacak hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı ülke genelindeki sendikalar büyük bir gösteri düzenledi. Sivil toplum kuruluşları ise siyasi uzlaşının gecikmesinin sosyal felaketlere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Belçika, federal sistemle yönetilen ve tarihsel olarak pek çok hükümet kurma krizine tanıklık eden bir ülke olarak, şu anda zorlu bir dönemden geçmekte. Ülkenin altı farklı hükümeti bulunuyor ve çeşitli siyasi partilerin müzakereleri henüz bir sonuca ulaşabilmiş değil.

N-VA'nın Süper Not isimli sosyoekonomik paketinde, Belçika'nın bütçe açığını, "çalışmayarak devletten maaş alanlarla mücadele" ederek kapatmayı hedefliyor. Resmi verilere göre yaklaşık 300 bin 200 kişi işsizlik maaşı almakta, ancak istismar ve uzun süreli raporlar konusundaki endişeler gündemde.

AB, Belçika için yüksek bütçe açığı nedeniyle disiplin süreci başlattı. 2029 yılına kadar bütçe açığının 46 milyar avroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak sol eğilimli ve liberal partiler, De Wever'in işsizlik maaşı ile ilgili katı şartları getirme önerilerine karşı çıkıyor.