Belçika'da Hükümet Kurma Süreci Devam Ediyor

Belçika'da Hükümet Kurma Çabaları

Belçika, 9 Haziran'daki genel seçimlerin ardından hükümet kurma sürecinde önemli bir dönüm noktasına girdi. Flaman siyasetçi Bart de Wever, hükümeti kurma görevini üstlenmiş durumda. Ancak, hükümetin kuruluşunun, 13 Ekim'deki yerel seçimlerden sonra olması bekleniyor.

Uzlaşma Çabaları ve Koalisyon Görüşmeleri

Seçimde en çok oy alan milliyetçi Flaman İttifakı N-VA'nın lideri Bart De Wever, Kral Philippe ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, koalisyon ortaklarıyla müzakerelerine devam ediyor. De Wever, 2 Eylül'de Kral'dan aldığı hükümeti kurma görevine dair ilk raporunu sundu ve bugün koalisyon çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Kral'ın Kararı ve Sürecin Gelişimi

De Wever, yerel seçimlerden 4 gün sonra, yani 17 Ekim'de Kral'a yeni bir rapor sunmak zorunda. Kral, bu rapor doğrultusunda De Wever'in hükümeti kurma görevine devam edip etmeyeceğine karar verecek. 9 Haziran seçimlerini kazanmasının ardından Kral tarafından görevlendirilen De Wever, N-VA partisinin hükümeti kuracak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle farklı partilerle müzakerelere gitti.

Partiler Arası Görüşmeler ve Krizler

De Wever, sürecin başında **Frankofon liberal MR partisi**, **Les Engages**, **Flaman Vooruit** ve **Flaman Hıristiyan Demokrat CD&V** partileri ile beşli görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak, federal sosyal reform önerisi etrafında yapılan bu görüşmeler uzlaşma sağlanmadan sonlandı. De Wever, bu nedenle 23 Ağustos'ta görevi Kral'a geri iade etti. Kral, ardından Les Engages lideri Maxime Prevot'yu arabulucu olarak atadı, ama De Wever, 2 Eylül'de yeniden görevi üstlendi.

Tarihsel Arka Plan: Seçim Sonrası Siyasi Krizler

Belçika'nın siyasi tarihinde, federal bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar her seçim sonrası hükümetsizlik kriziyle sonuçlandı. Ülke, 1979 seçimleri sonrası 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019'daki seçimler sonrasında 653 gün hükümetsiz kalarak rekor kırmıştı.