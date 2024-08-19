Belçika'da Hükümet Kurma Süreci Üçüncü Aya Girdi

Belçika'da Hükümet Kurma Süreci

Belçika'da 9 Haziran 2023'te gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından, yaklaşık 653 gün hükümetin kurulamamasıyla gündeme gelen sorunlar devam ediyor. Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart De Wever, hükümeti kurma görevini üstlendi ve görüşmelerinin üçüncü ayına girdi.

Koalisyon Görüşmeleri Devam Ediyor

De Wever, sosyal demokrat Flaman partisi Vooruit, Hristiyan demokrat CD&V, Valon bölgesinin liberal partisi MR ve Valon bölgesinin merkez partisi Les Engages temsilcileriyle müzakerelerini sürdürüyor. Ancak, partilerin üzerinde birleşmekte güçlük çektiği sosyo-ekonomik reform gündemi, görüşmeleri zorlaştırıyor. De Wever, Kral Philippe’e müzakerelerin ilerleyişine dair rutin bir rapor sunarak hükümet kurma süresinin uzatılmasını talep etti.

"Arizona" Koalisyonu İhtimali

Belçika'da potansiyel bir koalisyon, N-VA ile Brüksel Başkent Bölgesi'nde birinci sırada yer alan MR partisi, Valonya'da 4. sırada bulunan Les Engages, Flaman bölgesinde 3. sırada olan Vooruit ve 4. sırada yer alan CD&V'yi bir araya getiriyor. Bu koalisyon, ABD'nin Arizona eyaletinin renklerini yansıttığı için "Arizona" olarak adlandırılıyor.

Aşırı Sağcı Vlaams Belang ile Görüşme Yok

Aynı zamanda, seçimlerde ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) ile henüz bir görüşme yapılmadı. N-VA lideri De Wever, bu partinin görüşmelerine katılmayacağını belirtmişti. Ancak, bazı N-VA üyeleri VB’yi diğer partilerden farklı görmediklerini ifade etti.

Sosyo-Ekonomik Reform Gereksinimi

Belçika'nın bütçe açığı sorunları, hükümetin kurulma sürecini daha da zorlu hale getiriyor. De Wever, "Süper Not" olarak adlandırdığı bir sosyo-ekonomik paket üzerinde tartışmalara başladı. Ancak, bazı partiler bu önerilere karşı çıkıyor.

Tarihi Sıkıntılar ve Geçmişteki Süreçler

Belçika'da federal bölgeler arasındaki anlaşmazlık, her seçim sonrası benzer krizlere yol açıyor. 1979'dan bu yana, her seçim sonrası hükümet kurulum süreçleri uzamış ve bu durum Belçika’nın siyasi tarihine damgasını vurmuştur.