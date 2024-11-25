Belçika'da Hükümet Kurma Süreci Yıl Sonuna Kaldı

Belçika'da haziran ayında yapılan genel seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları hala sonuçlanmadı. Kral Philippe, hükümet kurma görevini üstlenen Bart De Wever'e 10 Aralık'a kadar ek süre tanıdı.

Kraliyetten yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe, seçimin galibi olan Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart De Wever'i sarayında kabul etti. Kral, De Wever'in sunduğu raporu değerlendirerek hükümetin kurulmasıyla ilgili henüz net bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu. Ayrıca, 10 Aralık'ta yeni görüşmeler yapılacağı bilgisi verildi.

Kral, Bart De Wever'e süreci en kısa sürede sonuçlandırma çağrısında bulundu. De Wever, hükümeti kurmakla görevlendirilmiş ancak partisinin N-VA tek başına iktidar çoğunluğunu elde edememesi nedeniyle, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya Parlamentosu'nda en yüksek oyu alan Frankofon liberal MR, Valonya'da 4. gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. sıradaki Flaman Vooruit ve 4. olan Flaman Hristiyan demokrat CD&V ile ortak görüşmelerde bulunmuştu.

Görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Koalisyon müzakerelerinde yer alan sol eğilimli tek parti Flaman Vooruit, müzakerelerden çekilme kararı aldı.

Belçika'da Geçmişte Hükümet Kurulamamış Gün Sayısı

Belçika'daki federal bölgeler arasındaki anlaşmazlıklar, genellikle her seçim sonrası siyasi krizlere yol açmaktadır. Ülke, daha önceki seçimlerde; 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası ise 653 gün hükümet kurulamadan kalmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.