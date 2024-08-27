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Belçika'da Hükümet Kurma Süreci Zorlu Geçiyor

Belçika'da 9 Haziran seçimlerinin ardından hükümet kurma çalışmaları devam ediyor, kral arabulucu atadı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:32
Belçika'da Hükümet Kurma Süreci Zorlu Geçiyor

Belçika'da Hükümet Kurma Süreci Sürüyor

9 Haziran'da yapılan genel seçimin ardından Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları devam ediyor. Kral Philippe, Flaman milliyetçisi Bart De Wever'in üstlendiği hükümet kurma görevindeki başarısızlığın ardından, merkez partisi Les Engages'in lideri Maxime Prevot'u arabulucu tayin etti.

Durum Değerlendirmesi Toplantısı

Kral Philippe, De Wever'in görevini iade etmesinin ardından, koalisyon görüşmelerine katılan beş partinin başkanlarıyla bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında Prevot, Flaman partileri N-VA, Vooruit ve CD&V ile Frankofon MR’nin liderleriyle uzlaşmaz durumu ele alacak görüşmelere başladı. Prevot'un raporu, 2 Eylül'de Kral'a sunulacak ve bu rapor doğrultusunda De Wever'e yeniden hükümet kurma görevi verilmesi karara bağlanacak.

Koalisyon Görüşmelerinin Neden Başarısız Olduğu

Belçika, geçmişte de uzun süre hükümet olmadan kalmıştı. 2019 seçimlerinin ardından 653 gün boyunca hükümet kurulamadı. Bu kez ise durum daha karmaşık; zira bütçe açığı, partilerin müzakerelerini zorlaştırıyor. De Wever'in önerdiği "Süper Not" sosyoekonomik paketi, işsizlik maaşlarını sıkılaştırmak ve devlet yardımlarını azaltmayı hedefliyordu. Ancak bu önerilere, sol eğilimli ve liberal partilerin sert muhalefetiyle karşılaştı.

Uzun Süreli Siyasi Krizler

Belçika'da, federal bölgeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle her seçim sonrası siyasi krizler yaşanmaktadır. Daha önce 1979'da 107 gün, 1988'de 148 gün ve 2007'de 194 gün hükümetsiz kalan ülke, 2019 seçimleri sonrası tam 653 gün boyunca hükümet kuramamıştı. Belçika'nın siyasi arenası, bölgesel farklılıklarla dolu bir yapıdadır ve bu durum, hükümet kurma süreçlerini her seferinde zorlaştırmaktadır.

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