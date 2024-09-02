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Belçika'da Hükümeti Kurma Süreci Sürüyor

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları 4. ayında. Kral Philippe, Bart De Wever'e yeniden görev verdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:06
Belçika'da Hükümeti Kurma Süreci Sürüyor

Belçika'da Hükümeti Kurma Çabaları Devam Ediyor

Belçika, 9 Haziran seçimlerinin ardından hükümeti kurma çalışmalarında 4. ayına girdi. Ülkenin Kralı Philippe, zaferle çıkan N-VA partisinin lideri Bart De Wever'e birkaç hafta önce hükümeti kurma görevi verdi.

Kral'dan De Wever'e İkinci Görev

Belçika Kraliyet Ofisi tarafından gerçekleştirilen bir basın açıklamasında, Kral Philippe'nin, Bart De Wever'e hükümeti kurma görevini bir kez daha verdiği ifade edildi. De Wever'in, Kral’a raporunu 23 Eylül tarihinde sunması bekleniyor.

Süreç ve Olası Gelişmeler

Kral Philippe, De Wever'in sunduğu raporu değerlendirerek, onun süresini uzatabilir ya da başka bir isme görev verebilir. De Wever, seçimin galibi olarak atandığı günden bu yana, hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu oluşturacak bir koalisyon oluşturmayı başaramadı.

Koalisyon Görüşmeleri

De Wever, beslemek istediği koalisyonu oluşturamadığı için 23 Ağustos'ta görevini Kral'a geri iade etti. Bu süreçte, Brüksel Başkent Bölgesi'nde birinci olan Fransızca konuşan MR partisi ile Valonya'da 4. sırada yer alan Les Engages ve diğer partilerle 5'li bir görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak bu görüşmelerden bir uzlaşma sağlanamadı.

Tarihsel Siyasi Krizler

Belçika'da her seçim sonrası meydana gelen siyasi anlaşmazlıklar, daha önce birçok krize yol açtı. Ülkede, 1979 seçimlerinden sonra 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün arzuhal dönemine girmiştir.

Belçika'nın bu siyasi belirsizlik süreci, demokratik yapısının zorluğuna ışık tutarken, aynı zamanda toplumda huzursuzluk yaratmaktadır.

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