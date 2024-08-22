Belçika'da Koalisyon Görüşmeleri İflas Etti

Belçika, 9 Haziran'da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından hükümeti kurma çabalarında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart De Wever, gerçekleştirdiği müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, Kral Philippe'ye istifasını sundu.

Kral Philippe Yeni Bir Lider Arıyor

Belçika Kraliyet Ofisi'nden yapılan duyuruda, De Wever'in yerel saatle 20.15'te Kral Philippe'ye koalisyon çalışmalarıyla ilgili rapor sunduğu ve hükümeti kurma görevini geri iade ettiği belirtildi. Kraliyet açıklamasında, Kral'ın çarşamba günü yeni bir lider adayı üzerinde çalışmalara başlayacağı ve N-VA, Frankofon partileri MR ve Les Engagés ile Flaman partileri Vooruit ve CD&V liderleriyle görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Neden Başarısız Oldu?

2019 seçimleri sonrası 653 gün boyunca hükümetsiz kalan Belçika, bu sefer daha kritiktir; zira partiler bütçe açığı sebebiyle sıkışan takvimle başa çıkmaya çalışıyor. De Wever, "Süper Not" isimli sosyo-ekonomik paketi teklif etti. Bu paket, Belçika'nın bütçe açığını, "çalışmayanların devletten maaş almasıyla mücadele" yolu üzerinden kapatmayı hedefliyordu.

Ancak De Wever'in işsizlik maaşlarına ilişkin sıkılaştırmalar ve uzun dönemli doktor raporlarına kısıtlamalar getirme önerileri, sol eğilimli ve liberal partiler tarafından reddedildi. Belçika'da resmi verilere göre 11.5 milyon nüfusun yaklaşık 300 bin 200'ü işsizlik maaşı almakta ve uzun dönemli doktor raporlarıyla sistemin suiistimal edildiği biliniyor.

Geçmişteki Sıkıntılı Süreçler

Belçika'da her seçim sonrası federal bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, sık sık siyasi krizlere yol açmakta. Ülke, 1979 seçimlerinden sonra 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrasında 653 gün hükümetsiz kalmıştı.